Autoderrota en la despedida de Austria

LETIZIA GÓMEZ Eibar Domingo, 30 julio 2017, 21:47

El Eibar se tuvo que resignar a despedirse de su concentración de 10 días en Austria con una derrota por la mínima ante el Schalke, que duele porque no la mereció y porque, para colmo, se produjo tras un grave error en la cesión de Cote, que acabó marcando en su propia portería con una parábola perfecta que pilló a Riesgo demasiado adelantado. Solo así pudo el cuadro alemán, que acabó décimo en la pasada Bundesliga, desnivelar un choque muy igualado tanto en fuerzas como en ocasiones, ya que ninguno llegó a generar un claro peligro sobre la portería rival.

El golazo del lateral pucelano (si pueden verlo repetido no se lo pierdan) llegó tras un saque de portería del propio meta debarra y, sin que mediara un aparente peligro, precisamente cuando el Eibar ya estaba perdiendo punch debido a que los teutones estaban sobre el césped con un equipo prácticamente diferente al de la pimera mitad.

Hasta entonces no es que los armeros se hubieran mostrado superiores, pero sí que llevaron la manija y tuvieron el partido bajo su control, aunque entre las dos opciones destacables que se produjeron en la primera mitad, la más clara vino de la mano de de Felix Platte, que cabeceó por encima del larguero un gran servicio de Oczipka desde la izquierda.

Si en los dos últimos choques sobraron ocasiones y goles, ayer no hubo forma alguna de conseguir ni uno ante los azules, bien replegados atrás y protegidos por un portero gigante que atrapaba todo balón que volaba sobre su área.

Los problemas para los de Mendilibar se agudizaron al poco de comenzar la segunda mitad. El técnico mantuvo a todos los suyos sobre el césped, mientras que el preparador de los alemanes, Domenico Tedesco, realizó constantes cambios que dotaron a su equipo de una marcha más que los eibarreses. Y eso que en un principio la escuadra azulgrana salió decidida a tomar la delantera y rondó su objetivo con un cabezazo cruzado de Sarriegi a pase de Capa que se marchó por un costado.

Pero mediada la segunda mitad, el mayor poderío físico de los teutones se fue notando en acciones como el ldisparo ajustado al palo que protagonizó Konoplyanka, un ucraniano que ya hizo de las suyas en Ipurua hace dos campañas con el Sevilla.

Pero ni siquiera necesitaron acercarse más a la portería de Riesgo para llevarse un pirrico triunfo, puesto que dos minutos después llegó un tanto de Cote que habría sido para enmarcar, pero fue en propia.

El Eibar echó el resto en los minutos finales para no tener que decir adiós a su retiro tirolés con el amargo sabor que deja cualquier derrota. Sin embargo, pese a que exprimió todas sus fuerzas para diseñar dos opciones de claro peligro, faltó la concreción que sí ha dispuesto en amistosos anteriores.

Un bagaje satisfactorio

De esta forma, el Eibar cierra su estancia en Kossen con un bagaje de dos derrotas, la que cosechó ayer y la que sufrió en el primer partido ante el Watford también por la mínima, y dos abultadas victorias frente al Leeds United (4-2) y el Alanyaspor turco (3-1), sustituto del Kasimpasa. Cuatro partidos en los que han jugado todos los que viajaron a Austria, a excepción de los lesionados Pedro León y Fran Rico.

También sorprendió no ver ayer ni en la alineación ni entre los suplentes a David Juncà, que no había jugado ante el Leeds, pero que pese a que no hay constancia de que esté lesionado, no fue incluido ni en la convocatoria.