El Athletic mira a Europa pese a estar en estado de 'shock'

Los nueve partidos consecutivos que el Athletic acumula sin perder son razones más que suficientes para que el club rojiblanco afronte el derbi ante el Eibar con la esperanza de dar un paso más hacia las posiciones europeas, pero el inminente fichaje de Aymeric Laporte por parte del Manchester City ha provocado una auténtica convulsión institucional en la entidad.

Dado que Josu Urrutia no ha salido a la palestra para confirmar o desmentir los rumores, ayer le tocó a Cuco Ziganda dar la cara y torear las cuestiones al respecto. El técnico navarro, que tampoco aportó demasiada luz, insitió en que contaba con el central para medirse al Eibar. «Hay que esperar a los rumores que hay, yo sólo sé que está con nosotros, que va a entrenar y que está disponible», comentó el preparador rojiblanco, quien añadió que «Ayme no me ha dicho nada (de su posible marcha al Manchester City) y sigo sin mentir. Me dice que está tranquilo, que está bien pues adelante, disponible».

Eso sí, acto seguido indicó que «van a jugar los que vea yo que están mejor preparados física y mentalmente», un argumento que dejaba abierta su ausencia final en el choque.

En cualquier caso, Ziganda insiste en que «todos los equipos tenemos bajas. Sabemos que en temporada hay trasvases de uno a otro en esta ventana y hay que estar preparado, no podemos engañarnos de cómo se mueve el fútbol y aceptar las circunstancias» y que su principal preocupación es la de hacer frente a un Eibar «que empezó con dudas, pero han sido capaces de darle la vuelta con una racha de 19 sobre 21 puntos. Algo increíble».