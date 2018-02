El árbitro especialista en pitar penaltis, el sábado en Ipurua Martes, 13 febrero 2018, 07:00

El Eibar no solo tendrá que luchar contra malos precedentes deportivos acumulados frente al Barcelona sino que también tendrá que verse de nuevo las caras con el mismo árbitro que tiene por costumbre señalarle penaltis inexistentes en sus duelos con los blaugranas. Sorprendentemente, el colegiado designado para el choque del sábado es el canario José Alejandro Hernández Hernández, quien se cubrió de gloria al señalar penalti un tropezón de Jordi Alba y un piscinazo de Neymar en el último partido de la pasada temporada, y el que también echó una manita innecesaria a los culés en la primera vuelta al castigar una ligera carga de Gálvez sobre Semedo cuando el marcador aún no se había movido. No hay que ser agoreros, pero es como para temerse lo peor.