S.D. Eibar Ante su bestia negra, en su mejor momento Los jugadores del Eibar bromean durante el entrenamiento en Atxabalpe. / FÉLIX MORQUECHO Un Eibar crecido a base de victorias recibe en Ipurua a un Atlético invulnerable ante los armeros LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 13 enero 2018, 08:33

La excelente racha que acompaña al Eibar desde hace ya dos meses y el efecto Ipurua son los dos componentes básicos del conjuro que el conjunto azulgrana ha preparado para poner fin a la maldición que le ha impedido puntuar ante el Atlético en las seis ocasiones en las que se han cruzado en Primera.

Si hay un momento idóneo para dar carpetazo a la ristra de derrotas ante una de sus dos grandes bestias del campeonato es precisamente este, en el que la escuadra azulgrana está con la moral por las nubes tras encadenar seis victorias y un empate que le han catapultado de la zona de descenso a tocar Europa con la punta de los dedos. Casi todo está a su favor para que a la séptima sea la vencida.

Solo hay un par de inconvenientes que ponen en riesgo el sueño de los armeros, el potencial del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone y el hecho de que los colchoneros también llegan a Ipurua subidos en una ola que les ha llevado hasta la segunda plaza de la clasificación y a los cuartos de final de la Copa del Rey.

En definitiva, Ipurua acoge hoy un duelo cargado de atractivo entre dos equipos en plena forma que se mantienen fieles a un estilo que sus respectivos técnicos se han encargado de marcar a fuego en el ADN del equipo.

Se ha hablado y escrito hasta la extenuación sobre las sensibles bajas que arrastra el cuadro madrileño al no poder contar con Savic, Gabi, Filipe y Diego Costa, que hasta hace cuatro días ni siquiera estaba inscrito para competir. Mendilibar, que lleva toda la temporada sin poder contar con Yoel, Fran Rico y Pedro León -tres titulares indiscutibles en el pasado ejercicio- tampoco podrá repetir de nuevo su once de gala, debido a que Anaitz Arbilla, que ha sido una pieza fundamental en la reacción experimentada por los eibarreses, debe cumplir un partido de sanción. Al menos sí recupera para la ocasión a Iván Ramis, que después de varias semanas recuperándose de su última lesión, ya está en condiciones para ocupar un puesto que sería siempre suyo si no fuera por sus constantes percances físicos.

La inclusión del balear se antoja la única variación que incluya el técnico en un equipo que está funcionando como una máquina engrasada, con Alejo e Inui en un momento dulce, cerrando la puerta de la titularidad a Orellana, uno de los fichajes de relumbrón de este mercado invernal, que ya avisó que viene a por todas tras estrenarse marcando un gol ante la UD Las Palmas solo dos minutos después de haber saltado al césped.

También Pape Diop, que ya fue incluido en la convocatoria anterior, espera pacientemente su oportunidad para debutar, aunque en su caso lo tiene más complicado porque la dupla formada por Jordán y Dani García ha desplazado al banquillo a Escalante, otro de los inamovibles en anteriores temporadas.

Sea como fuere, Ipurua arde en deseos de disfrutar de la primera victoria de la historia en Primera frente al Atlético, y ni la lluvia ni el frío anunciados para la hora del choque van a impedir que las gradas estén abarrotados por unos aficionados que han estado a las duras y que, por supuesto, siguen con mucha ilusión en las maduras.

Sin excusas

La excelente dinámica del conjunto armero, con tres triunfos seguidos en el campeonato y cuatro victorias sucesivas en casa, ponen a prueba la ambición y las aspiraciones del Atlético, situado a nueve puntos de la cima de la tabla y vencedor de cinco de sus últimos seis duelos en esta competición.

Un examen cuya dificultad se acentúa debido a las bajas que se le han apilado a Simeone. No estará, como ya todo el mundo debe saber, Diego Costa. Su efecto en el Atlético ha sido indiscutible en sus tres primeros compromisos del año, los tres con victorias, los tres sin goles en contra y con nueve a favor; dos, además de una asistencia, del atacante hispano-brasileño, fuera del choque por sanción, por su doble amarilla del sábado ante el Getafe.

Tampoco jugarán Gabi Fernández, inamovible del once en la Liga en las trece últimas jornadas; el central montenegrino Stefan Savic, con toda la fiabilidad que aporta a la defensa del equipo madrileño; y el lateral brasileño Filipe Luis. Los dos primeros cumplen sanción; el último es baja por lesión por cuarto encuentro seguido.

No hay excusas en cualquier caso para el Atlético, propietario de una plantilla de indudable amplitud, competitividad y talento para configurar una alineación potente, con el añadido además de que muchos de esos titulares han disfrutado de descanso entre semana con las rotaciones de Simeone para la Copa del Rey ante el Lleida.