S.D.Eibar Amaia Gorostiz: «Una vez pasadas las elecciones, creo que la paz social ha vuelto a Eibar» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:31

Han pasado seis meses desde que fuera elegida como presidenta del Eibar y, entre medias, ha podido sentir de primera mano lo mucho que se sufre cuando los resultados deportivos no son los deseados. Tras una espectacular recta final de año, las aguas clasificatorias han elevado notablemente su caudal y han reactivado las expectativas de lograr que 2018 sea aún mejor que el histórico año que se cierra en breve.

- El equipo le ha regalado unas vacaciones tranquilas.

- Tenemos razones para disfrutar de estas fechas con cierto relajo, que no dormidos, porque nunca hay que bajar la guardia.

- Acostumbrados a unas primeras vueltas muy fogosas, se ha hecho un curso acelerado de sufrimiento. ¿Cómo se ha gestionado dentro del club?

- Con preocupación, no vamos a engañarnos, pero con tranquilidad, porque considero fundamental no perder los nervios en esos momentos. Hay que tener en cuenta que nuestro comienzo de temporada fue ante equipos muy potentes, que están jugando en competiciones europeas y todos fuera de casa. Nos cogió con el equipo bajo de defensas y sufriendo un cruel castigo con las lesiones. Hemos llegado a vivir partidos con hasta doce jugadores sin poder jugar. Todo ha influido en que los ánimos estuvieran bajos, pero la espina dorsal del equipo era la misma, por lo que quiero pensar que ha sido un traspié. Entre todos hemos tenido la capacidad de recuperarnos, de darle la vuelta a la situación y para eso ha sido muy importante no perder los nervios. La capacidad de reacción de este equipo una vez más ha sido ejemplar.

- ¿Qué transmitía la plantilla en los momentos más duros?

- En todo momento se han empeñado en transmitirnos que tenían confianza en sí mismos. Cuando terminaban los entrenamientos en Atxabalpe me cogían del brazo y me decían, 'estáte tranquila que lo vamos a conseguir'. Siempre hemos confiado en ellos, confiamos en Mendi y confiamos en el equipo que somos.

- Alavés, Deportivo, Las Palmas e incluso Villarreal han cambiado de entrenador, en algunos casos hasta en tres ocasiones. ¿Se barajó en algún momento la posibilidad?

- En ningún momento, porque sabíamos que se iba a dar la vuelta a la situación. Me imagino que para él habrá sido muy importante sentir que teníamos plena confianza, así se lo hemos transmitido siempre.

- Su contrato termina al término de la presente temporada y nunca ha permanecido más de tres temporadas en ningún club. ¿Se está trabajando ya en su renovación?

- Él es el primero que negocia sus renovaciones año a año y todavía no nos hemos puesto a ello porque primero tenemos que cerrar el mercado invernal. A partir de ahí, atacaremos la siguiente etapa.

- Con las dos incorporaciones que ya han llegado y con el fichaje de un central que se pretende cerrar, no hay sitio en la plantilla. ¿Cómo se va a hacer hueco?

- Me imagino que habrá movimientos de ciertas salidas, porque hay clubes con intereses en algunos de nuestros jugadores, pero hoy por hoy no puedo decir nada porque sería desvelar demasiadas cosas.

- Hay interés también en jugadores de los que no se quieren desprender, como supuestamente ocurre en el caso del Sevilla con Iván Alejo.

- Pero eso siempre está ahí rondando. Son las nubes que siempre tenemos dando vueltas en nuestras cabezas, pero no todos los rumores son fundamentados.

- ¿Y están todo lo blindados que pueden estar en el Eibar?

- Se ha crecido muchísimo en ese sentido. Hemos conseguido incrementar de forma notable las cláusulas y es el propio valor de los jugadores nuestro patrimonio más importante. Nos hemos fortalecido mucho en ese aspecto.

- Se ha hablado mucho de las llegadas, pero también están muy presentes las futuras salidas. Capa ya es un hecho que se va al Athletic, pero que cree que va a ocurrir con Dani García?

- No tengo ni idea de lo que va a pasar. Para nosotros es el capitán del equipo, un grandísimo jugador y una excelente persona. Evidentemente no queremos que se vaya a otro equipo, pero la voluntad tiene que ser de las dos partes.

- Si iría el último símbolo de aquel equipo que subió de Segunda B a Primera.

- Lamentablemente se cerraría un ciclo glorioso y entraríamos en otra etapa.

Paz social recuperada

- Se han cumplido seis meses desde que se impusiera en las elecciones. ¿Cuál es su valoración?

- Es un período muy corto para realizar una valoración. Hemos tenido un inicio de campaña movidito, pero las cosas naturales de cualquier empresa han sido francamente positivas. En líneas generales ha sido muy pacífico, todos muy a gusto, trabajando con muchísima ilusión. Olvidadas ciertas cosas, con las miras puestas en nuestros objetivos.

- Uno de sus primeros compromisos tras recibir el apoyo del accionariado fue lograr la paz social. ¿Objetivo conseguido?

- Creo que sí. Me daba mucho miedo a que hubiese una ruptura social dentro de la población. Una vez pasadas las elecciones todos hemos vuelto a una convivencia en la que vamos hacia una misma dirección.

- De ahí que a principios de mes se viviera la Junta más corta y relajada que se recuerda.

- La verdad es que sí. En las juntas anteriores habían sucedido ciertas cosas, pero esta vez, pese a que había muchos puntos que votar por el cambio de los estatutos se hizo con mucha limpieza y sorprendentemente rápido.

- Fue elegida para los próximos cinco años. ¿Con fuerzas para aguantarlos?

- Vamos a ver lo que va pasando por el camino, pero por de pronto aquí estoy.

- Se ha aprobado un presupuesto récord de 45,3 millones. ¿Hasta dónde se puede llegar?

- Por arriba no nos ponemos tope, pero por abajo sí, porque ya lo dije en la Junta que no nos gastamos lo que no tenemos. Seguimos con nuestro objetivo de endeudamiento cero y así continuaremos. Gestionamos el club como se gestiona una empresa e incluso nuestras propias casas, sin gastar más de lo que hay. Es un dinero de un club con más de 11.000 accionistas, por lo que la cautela es primordial.

- Y pese a este constante crecimiento es el tercer menor presupuesto, solo por encima del Girona, que tiene detrás al Manchester City, y del Leganés.

- Eso te puede dar el indicador de todo el esfuerzo que hay que hacer para mantenerse ahí, porque con uno de los presupuestos más bajos de la categoría competimos con equipos que, como mínimo, lo triplican.

- Cuando escuchó las primeras críticas hacia Fran Garagarza le dieron ganas de decir...

- Ganas de responder siempre te dan cuando lees algo que crees que no tiene sentido, pero al final sabes que las cosas caerán por su propio peso. Creo que Garagarza está haciendo un trabajo extraordinario. Sé y me consta que está muy valorado por otros clubes. Tenemos costumbre de opinar de todo, pero hay que ser más cauto con lo que se dice. Si no estás dentro viendo el día a día, no tienes los elementos para dar un juicio de valor. Ante gente que los da alegremente no sé hasta qué punto se deben tomar tan a pecho que te impulse a dar una respuesta.

- Las varitas mágicas no se regalan a nadie.

- Obviamente, no siempre se acierta. De hecho, para acertar te tienes que equivocar muchas veces, pero lo que hay que ser es capaz de aprender de esos errores e intentar no volver a cometerlos.

- Preocupa la sensible bajada de asistencia a Ipurua. ¿Se percibe un distanciamiento entre el club y la afición, un acomodamiento tras cuatro años en Primera o puede deberse al calendario?

- No creo que sea por el calendario porque la temporada pasada nos tocaron muchos partidos en viernes y lunes y este año no nos podemos quejar. Creo que es más por el acomodamiento. Las elecciones desgastaron mucho y tampoco hay ya ese boom de ver al Eibar en Primera. Es nuestra cuarta temporada y quizás se está olvidando de que el hecho de que el Eibar esté en Primera es un milagro. Es algo que debemos recordarlo en todo momento.

- ¿Y cómo se soluciona esta situación? Porque Ipurua acabará teniendo un aforo de 8.100 espectadores cuando lo habitual es que no se superen los 5.000.

- Estamos haciendo un campo bonito, que ya nos lo merecemos y lo estamos agrandando, pero sin perder la cabeza. Aquí también impera la cautela. Dentro de nuestras limitaciones queremos hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo transmitir esa ilusión que había hace tres años? Te puedo garantizar que desde el club lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Ponemos en marcha muchas iniciativas, como bonos de familia, con rebajas por asistencia, insistimos muchos en la liberación de asientos, porque lo que sí notamos es que muchos abonados ni vienen ni liberan y hay gente que se queda sin poder ir al campo. Recibimos quejas por no sacar entradas a la venta, pero teniendo más de 6.000 abonados no tenemos capacidad para hacerlo. Con una sola llamada se puede dejar libre un asiento para otro.

Los accionistas decidirán

- Para primavera se conocerá por fin la ubicación definitiva de la Ciudad Deportiva. ¿Se va a satisfacer el deseo de la masa social de edificarla en Eibar?

- No se va a satisfacer nuestro deseo. Es una decisión que se llevará a una Junta extraordinaria con ese tema como único punto del orden del día. Allí se expondrán dos proyectos perfectamente cuantificados y cualificados y será los propios accionistas los que entre todos decidamos dónde se va a ubicar la Ciudad Deportiva. Si los accionistas deciden que no les importa pagar treinta millones en lugar de diez, es la decisión de los accionistas, pero no creo que nadie tire por otro lado, ¿no?

- No es lo mismo tener que ponerlo del bolsillo de uno que de una caja común. Duele menos.

- Solo pido responsabilidad a la hora de tomar las decisiones.

- La Fundación se ha llevado un pedacito de los ingresos de comercialización. ¿Es su ojito derecho?

- No tengo reparos en reconocer que sí. Creo que es el tractor para hacer que el fútbol sea algo más, es la vía que nos conecta a la sociedad y tenemos que hacer mucho por el pueblo de Eibar.

- Y el equipo femenino, ¿el gran orgullo?

- Lo están haciendo fenomenal y se merecen todo el apoyo y más. Han comenzado la Liga de manera espectacular y pueden llegar muy lejos.

- Queda pendiente llegar a un acuerdo con la Real Sociedad en referencia al convenio. ¿El cuento de nunca acabar?

- Se está alargando muchísimo, la verdad, pero vamos a hacer las cosas bien para que salga todo lo mejor posible.

- ¿Un deseo para 2018?

- Que nos salga todo bien y que podamos disfrutar de momentos como este el máximo tiempo posible.