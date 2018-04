S.D. Eibar Una alianza que seguirá firme Pedro León y Mendilibar, en Atxabalpe. / MORQUECHO El Eibar prevé anunciar en breve la continuidad de Mendilibar y Pedro León. Las negociaciones con ambos están encauzadas y se confía en alcanzar un rápido acuerdo que permita que los dos renueven sus contratos LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 13 abril 2018, 09:08

El Eibar no ha podido convencer a Dani García para que se quede, pero sí está en el buen camino para conseguir que la alianza entre José Luis Mendilibar y Pedro León perdure más allá del próximo 30 de junio. Las negociaciones para cerrar la renovación de ambos están encauzadas y transcurren en buena sintonía, por lo que el club azulgrana confía en poder anunciar en breve, incluso la próxima semana en el caso del entrenador, el acuerdo que garantice su continuidad la próxima temporada.

A falta de ciertos detalles que no ponen en peligro las dos operaciones, técnico y jugador muestran una total predisposición, aunque por ahora el único que ha manifestado públicamente su intención de firmar es el murciano, que antepone el agradecimiento al club por el trato y el cariño recibido durante su larga convalecencia por su lesión de rodilla a la propia continuidad del de Zaldibar, hasta hace unos meses condición indispensable para que él siguiera vistiendo de azulgrana.

«Nunca antes me habría imaginado venir al Eibar y si estoy aquí es por Mendilibar», declara el de Mula, que acto seguido añade que «desde el primer día siento el apoyo de la afición y del club, y mi familia y yo hemos recibido un trato maravilloso. La presidenta se ha portado muy bien con mi familia, especialmente durante los meses que he estado lesionado. Y yo soy una persona agradecida, porque en esta vida me parece muy importante serlo».

Entre líneas se puede leer que tomará su decisión independientemente de cuál sea la postura definitiva del entrenador, pero para que no quede duda alguna, Pedro León traslada su determinación de firmar por una temporada más. «Insisto en que vine aquí por él, pero me siento muy cómodo», declara. «Si Mendilibar se queda lo normal es que yo siga aquí, pero si por lo que sea se va, soy una persona agradecida y espero llegar a un acuerdo para poder seguir. Mi agente esta en ello y confío en que no haya problemas, porque yo estoy muy a gusto aquí».

«La piedra angular»

En cualquier caso, el extremo entiende que el técnico de Zaldibar es «la piedra angular» del Eibar e incluso afirma que «los que venimos aquí sabemos que es el equipo de Mendilibar. Todos sabemos la importancia que tiene que se quede y que el Eibar siga compitiendo como estos dos últimos años», en los que la entidad azulgrana ha llegado a tocar con los dedos los puestos europeos.

El conjunto armero se ha visto descabalgado de la pelea por «un bache más de resultados que de juego», según Pedro León, pero él al menos no se da por vencido en este sentido. Quedan siete partidos y muchos puntos en juego que pueden cambiar el panorama. «Europa era una ilusión más que un objetivo. Logramos muy pronto la salvación y no dudamos en mirar hacia arriba, y aunque el Betis nos ha alejado, yo no diría que estamos descartados del todo». Por eso, promete seguir «peleando con la misma ilusión para tratar de sumar el máximo puntos posible».

Con los pies en el suelo, más que las plazas europeas, el objetivo real del S.D. Eibar es «no bajar de los diez primeros, porque el equipo ha hecho un año bueno. Está complicado, pero siempre lo es. Competimos con equipos que nos superan por mucho presupuesto, pero hemos dado un nivel para estar ahí».

Lo que no contempla es que el equipo «baje los brazos» en los siete partidos que restan porque Mendilibar es el «primero que no lo va a permitir. Tenemos 40 puntos y queremos llegar a los 54 que sumamos el año pasado. Está difícil, pero no imposible», recalca.

Para conseguirlo, es preciso que el Eibar ponga fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, en los que la escuadra azulgrana tan solo ha podido sumar dos puntos y ha cosechado tres derrotas. Y cree que el derbi ante el Alavés es una ocasión inmejorable para variar la dinámica. «El domingo nos espera un partido bonito, al que la gente llega con ganas. Ellos vienen en una buena línea y con la tranquilidad de verse lejos del descenso, pero jugamos en Ipurua. El año pasado empatamos y esta vez estamos mentalizados para ganar».

Lo importante es que Pedro León se siente plenamente recuperado y sin molestias en una rodilla derecha que le ha traído por la calle de la amargura durante nueve largos meses. «Me costó asimilarlo, porque en un intento por quitar unas molestias que sentía pasé por el quirófano y derivó en una lesión muy larga. Gracias al doctor Mikel Sánchez y su equipo todo se ha solucionado y ahora la rodilla está perfecta». Al fin buenas noticias para el Eibar.