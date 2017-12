S.D. Eibar Alejo no podrá despedirse del 2017 en Ipurua ante el Girona Imagen de archivo del jugador armero / EFE El jugador armenro sufre una molestias en el cuádriceps y Mendilibar se ve obligado a hacer un cambio J.A. REMENTERÍA Miércoles, 20 diciembre 2017, 14:10

El Eibar se despide este jueves del año 2017 en Ipurua enfrentándose al Girona a partir de las 19.30 horas. El feudo armero va a presenciar un duelo entre dos equipos que están en un gran momento, pero Mendilibar no va a poder contar con Alejo, que ha caído por una seria de molestias musculares en el cuádriceps. Es un jugador importante en las cinco últimas jornadas en la reacción armera.

El técnico ha convocado a estos 18 jugadores: Dmitrovic, Riesgo, Arbilla, Capa, Oliveira, Lombán, Gálvez, Cote, Escalante, Rivera, Dani García, Jordan, Inui, Rubén Peña, Bebé, Kike García, Charles y Enrich.

Respecto a la ausencia de Alejo, el técnico ha relativizado la ausencia alegando que "no puede jugar, pero ahora ya no es como antes que hacíamos muchos cambios". En relación a cómo llega el equipo al encuentro, Mendilibar ha asegurado que "el equipo está bien y tiene asimiliados los conceptos y que si tropezamos no va a ser por la baja de Alejo. Es una pena porque ha estado jugando en las últimas jornadas, pero ahora todos están bien y los cambios son mínimos".

El entrenador armero recibe a un equipo que en sus desplazamientos solo ha perdido en San Mamés ante el Athletic, a su juicio se trata de un conjunto que "lleva muchos años como bloque, tiene los automatismos bien definidos y asimilados. Es un rival peligroso, no podemos dormirnos. Es un equipo que aprieta arriba, centros arriba y que saca rendimiento a sus segundas jugadas, llega con gente arriba, agresivo, complicado jugarle".

Mendilibar no quiere despedir el año perdiendo, "quiero cerrar el año sumando, si no ganamos, al menos sumar".