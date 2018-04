Alejo pide disculpas al mexicano Guardado por llamarle 'sudaca' en el Villamarín DV Martes, 10 abril 2018, 08:57

Iván Alejo fue cazado por las cámaras de televisión llamando 'sudaca' al mexicano Guardado en la recta final del choque ante el Betis. El pucelano se disculpó unas horas después con un mensaje que colgó en su cuenta de Twitter. «Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del fútbol y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir». El jugador armero ha recibido amenazas graves tras el incidente.