S.D. Eibar Adrián González avisa de que el gran peligro del Eibar «es su bloque» El madrileño asegura que pasó «dos años geniales allí», pero recuerda que «ahora» pertenece «al Málaga» L. G. EIBAR. Viernes, 18 agosto 2017, 07:35

El bombo del sorteo del calendario quiso que al Eibar le correspondiera abrir su participación liguera en el feudo del Málaga, precisamente donde militan Keko Gontán y Borja Bastón, que hace dos años vistieron la camiseta azulgrana, y a donde también se ha marchado Adrián González, que desechó la opción de renovar por tercer año su contrato con el Eibar para acabar siendo dirigido por su padre en el conjunto boquerón.

Se marchó de forma elegante, diciendo que dejaba un cacho de corazón aquí. Pero precisamente por lo mucho que conoce los entresijos del vestuario armero, se ha convertido en el mejor asesor del técnico para preparar el partido ante su ex equipo. Y no le faltan halagos, pero también avisa de sus peligros. «El Eibar tiene muchas cosas buenas, sobre todo una muy importante, que tienen una idea y un bloque que se ha mantenido desde que llegó Mendilibar al club. Tienen muy claro lo que quieren hacer y eso no va a cambiar mucho este año. No han perdido muchos jugadores y tienen futbolistas de calidad contrastada. Tenemos que competir muy bien», insiste el madrileño, que asegura que el Málaga está «preparado para ganar», pese a que el equipo blanquiazul siga en construcción.

Durante su comparecencia de ayer también se le mencionaron los dos goles que endosó al Málaga en el 3-0 de la victoria azulgrana el pasado mes de febrero, cuando él ya sabía que al término de la campaña se convertiría en jugador boquerón. «Me tuve que enfrentar al Málaga y simplemente hice mi trabajo. Pasé dos años geniales allí pero ahora pertenezco al Málaga», respondió.