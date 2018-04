Eibar Mendilibar admite estar «hablando» con el Eibar, pero dilata su respuesta «Debéis entender que todos tenemos contrato hasta el 30 de junio y que hasta entonces somos entrenador y jugadores del club», destaca el técnico armero LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 6 abril 2018, 09:41

Lograr la renovación de José Luis Mendilibar sigue siendo la principal inquietud tanto del club S.D. Eibar como de la afición azulgrana, aunque el entrenador sigue mostrándose reacio a aclarar su futuro. Ayer admitió que «estamos hablando», pero añadió que «hay que esperar» para saber si continuará al frente del banquillo armero.

Insiste en pedir paciencia. «Debéis entender que todos tenemos contrato hasta el 30 de junio y que hasta entonces somos entrenador y jugadores del Eibar», así que «no tenemos que pensar en otra cosa», declaró el técnico en Atxabalpe. Por tanto, «hay tiempo de aquí al final» de temporada y matiza que «aún teniendo contrato, uno se puede marchar porque existe la opción de pagar una cláusula».

Dice hacer oídos sordos ante los rumores. «No sé lo que dicen. Yo 'he estado' en la Real durante tres meses y ahora no dicen nada. Hasta decidir seguiremos escuchando todo tipo de especulaciones», lamenta.

Tampoco se inquieta ante la posible desbandada que se pueda producir en su plantel pese a que hay jugadores que tienen su futuro comprometido con otros equipos. «No creo que vaya a ser así, pero es normal que haya rumores. Es el día a día de cada año cuando llegan estas fechas».

No le cabe la menor duda de que decida o no quedarse, «el club hará lo posible por intentar retener a algunas que terminan y seguir fortalecido», aunque avisa del riesgo de tener que hacer una profunda remodelación. «El Eibar no puede cambiar 12 jugadores porque no siempre vas a acertar. Hay que mantener la base fuerte del equipo y sustituir las tres o cuatro que se te van».