«Soy accionista y me mandan lotería. El Eibar es diferente»

Asier Garitano (Bergara, 1969) es uno de los muchos profetas que han triunfado lejos de su casa, pero que no remarcan que una carrera está marcada por los sitios en los que ha estado. Ipurua fue el hogar del ahora técnico del Leganés en su época de jugador y, aunque en la pasada temporada ya pudo experimentar la especial sensación que produce volver a casa después de mucho tiempo, pese a que su equipo salió derrotado vuelve con gusto. ««Soy de allí, jugué allí, soy accionista, me mandan lotería de Navidad. Es diferente. La temporada pasada nos ganaron solo por inercia. Me espero a un Eibar mejor que el año pasado. Un equipo bueno y muy complicado. Para mí siempre será muy especial volver a Ipurua».

Sabe que el partido no será placentero, aunque espera que el equipo pepinero pueda recuperar la línea iniciada con sus dos primeros triunfos ligueros, que se quebró con la derrota sufrida el pasado fin de semana en el derbi ante el Getafe . «La verdad es que vamos con ilusión al partido en Eibar. Vamos a ver cómo respondemos después de la derrota con el Getafe, pero el grupo está bien. Las alegrías o los disgustos no pueden durar mucho. La competición aprieta y hay que estar preparado para cada partido. Hasta que no avance la primera vuelta no sabremos como estaremos», manifestó el técnico.

Aún le queda por ir adaptando las nuevas piezas que le llegaron en los últimos días del mercado.