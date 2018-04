Abelardo sellará en breve su continuidad en el Alavés DV Miércoles, 11 abril 2018, 07:33

Abelardo ha sido el gran artífice de una salvación que el Alavés, rival del Eibar esta jornada (domingo, 12 horas en Ipurua) aún no ha certificado pero que tiene en su mano y, por tanto, se ha ganado una renovación que el club babazorro no ha dudado en ofrecerle. Las negociaciones están muy avanzadas y, de no mediar ninguna sorpresa, el técnico asturiano rubricará su nuevo contrato cuando la entidad albiazul selle la permanencia. Con 13 puntos de distancia respecto al Deportivo, equipo que marca la frontera del desceso, parece cuestión de tiempo que el conjunto albiazul pueda festejar el objetivo.